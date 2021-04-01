Украина пропустила партию тестов на COVID для оккупированного Луганска

Сообщается, что сегодня в сторону Луганска выехали два грузовых автомобиля от Красного Креста с медикаментами, медицинскими материалами и тестами на COVID-19. Общий вес гуманитарной помощи составил около 3 тонн.

Это уже второй гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье". Первый доставили на временно оккупированную территорию месяц назад. Тогда в Луганск проехали 11 грузовиков от международной организации ООН по делам беженцев. Автомобили перевозили хозяйственные товары, гигиенические наборы и строительные материалы.

Фото: Украина пропустила в ОРЛО тесты на COVID от Красного Креста (dpsu.gov.ua)

По данным оккупационной власти Луганска, на сначала пандемии на этой территории зафиксировано около 3 700 случаев COVID при 322 летальных исходах. А в Донецке заявляют об около 29 000 случаях при 2 249 смертях.

Для сравнения в подконтрольных частях Луганской и Донецкой областей - 17 692 (524 смерти) и 59 690 (1 279) соответственно.