Украина пропустила партию тестов на COVID для оккупированного Луганска

Украина через контрольный пункт въезда-выезда "Счастье" пропустила партию тестов на COVID для оккупированного Луганска. Гуманитарную помощь доставляет Красный Крест.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы.
Сообщается, что сегодня в сторону Луганска выехали два грузовых автомобиля от Красного Креста с медикаментами, медицинскими материалами и тестами на COVID-19. Общий вес гуманитарной помощи составил около 3 тонн.
Это уже второй гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье". Первый доставили на временно оккупированную территорию месяц назад. Тогда в Луганск проехали 11 грузовиков от международной организации ООН по делам беженцев. Автомобили перевозили хозяйственные товары, гигиенические наборы и строительные материалы.
Фото: Украина пропустила в ОРЛО тесты на COVID от Красного Креста (dpsu.gov.ua)
По данным оккупационной власти Луганска, на сначала пандемии на этой территории зафиксировано около 3 700 случаев COVID при 322 летальных исходах. А в Донецке заявляют об около 29 000 случаях при 2 249 смертях.
Для сравнения в подконтрольных частях Луганской и Донецкой областей - 17 692 (524 смерти) и 59 690 (1 279) соответственно.
Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что ситуацию с коронавирусом в отдельных районах Донецкой и Луганской областей можно назвать медицинским геноцидом. Это заявление он сделал на основании данных оккупационных властей об уровне смертности в 8,6% - выше, чем где-либо в мире.
Кроме того, он называл военным преступлением вакцинацию жителей ОРДЛО российской вакциной "Спутник V".