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Україна програла збірній Сербії на старті волейбольного ЧС-2022

Фото: Два серби блокують удар Василя Тупчія (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорців

Прикрою поразкою від збірної Сербії розпочала свій турнірний шлях на чемпіонаті світу-2022 з волейболу національна команда України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу, група A

Україна – Сербія – 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)

Гойдалки на паркеті в першому сеті цілком могли завершитися на користь українців. "Синьо-жовті" вели 23:20, але дотиснути балканців не змогли. Спершу рахунок став рівним (24:24), а потім суперник здобув необхідну перевагу на два пункти (28:26).

Такий фініш партії, вочевидь, підкосив упевненість збірної України. У другому сеті національна команда лише постійно наздоганяла Сербію, але опонент щоразу тримався з гандикапом 3-5 очок і закріпив перевагу в рахунку за сетами.

У третій же партії боротьби побільшало, а ближче до завершення Україна навіть змогла нав'язати сербам конкуренцію (18:18). Проте, розвинути цей локальний успіх підопічні Угіса Крастіньша не змогли та програли ендшпіль сету.

Найрезультативнішими в складі збірної України стали Олег Плотницький (17 очок) і Василь Тупчій (9 пунктів). Ще 6 атакувальних балів набрав Юрій Семенюк.

В іншому матчі квартету збірна Тунісу впевнено розібралася з Пуерто-Ріко (3:0). Саме африканці стануть суперником збірної України в 2-му турі. Поєдинок відбудеться 29 серпня.

До слова, футбольна збірна України втрималася в топ-30 оновленого рейтингу ФІФА.

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