Україна продовжує боротися за звільнення всіх політв'язнів в РФ, - Порошенко

Україна продовжує боротися за звільнення всіх політв'язнів в РФ і заручників на окупованих територіях

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина продолжает бороться за освобождение всех политзаключенных в РФ и заложников на оккупированных территориях. Об этом президент заявил по случаю дня рождения осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко и осужденного в оккупированном Крыму активиста Владимира Балуха, передает РБК-Украина.

"Сегодня день рождения Владимира Балуха и Романа Сущенко - украинцев, которых циничный кремлевский режим держит в застенках по абсурдным, сфабрикованным обвинениям", - написал Порошенко в соцсети Facebook.

По словам президента, сила и выдержка Балуха и Сущенко вызывают восхищение, так как, несмотря на "давление репрессивной кремлевской машины", они не сломались, остались верными своим идеалам.

Глава государства заявил, что Украина продолжает борьбу за освобождение всех украинских политзаключенных.

"Мы продолжаем борьбу за освобождение всех украинских политзаключенных в России и всех пленных на оккупированных ею территориях Донбасса и Крыма. И я не сомневаюсь, что мы точно победим" - написал президент.

Напомним, Совет ассоциации призвал немедленно освободить Олега Сенцова и всех граждан Украины, которые были незаконно задержаны и заключены на Крымском полуострове и в России.