Україна продемонструвала США докази російської агресії на Донбасі

Фото: зустріч Сергія Наєва і Джоні Ернст (facebook.com/pressjfo.news)

Вчора на Донбасі було зафіксовано рекордну кількість пострілів з боку бойовиків

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв представив делегації США відеофіксацію обстрілів населених пунктів Донецької та Луганської областей російськими окупаційними військами від початку 2019 року. Про це повыдомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, вчора в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано рекордну від початку поточного року кількість застосованих проти української армії росіянами засобів ураження.

"Протягом минулої доби на позиції наших військ ворог витратив 387 артилерійських снарядів та мін, заборонених мінськими домовленостями. З них калібру 122 мм - 317 одиниць, калібру 120 мм - 37 одиниць.

Фото: зустріч Сергія Наєва і Джоні Ернст (facebook.com/pressjfo.news)

Зазначається, Наєв розповів представнику Комітету Сенату США з питань збройних сил та безпеки, сенатору Джоні Ернст про заходи, які проводяться Об'єднаними силами для розвитку Донецької та Луганської областей, а також поінформував про перебіг заходів цивільно-військового співробітництва.

Нагадаємо, Джоні Ернст заявляла, що США готові до подальшої підтримки України з боку обох палат американського Парламенту та впровадження нових законодавчих актів, які зміцнюватимуть здатність України протистояти агресії Росії.

Зазначимо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 19 лютого російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням забороненого озброєння, було поранено трьох військовослужбовців.