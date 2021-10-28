Україна продасть Молдові півмільйона кубометрів газу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виграла тендер на постачання газу Молдові. Сусідній країні продадуть 500 000 кубометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби НАК.
"Нафтогаз" виграв тендер на поставку газу державній молдавській компанії Energocom. Обсяг - 500 тисяч кубометрів. Період поставки: 29 жовтня", - повідомили в компанії.
Нагадаємо, раніше Україна надала в борг природний газ для балансування газотранспортної системи Молдови, цей газ молдавська сторона зобов'язалася повернути Україні.
До цього російський "Газпром" припинив постачання газу до Молдови. Поки сторони не можуть домовитися про новий контракт, Кишинів шукає газ у інших постачальників. На подолання газової кризи Євросоюз вже виділив Молдові кошти.