Україна продала рекордну кількість товарів в ЄС у 2018 році

Український експорт досяг найбільшої позначки за всю торговельну історію України з ЄС

В прошлом году Украина продала наибольшее количество товаров за всю торговую историю с Евросоюзом. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время заседания совета регионального развития во Львовской области, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, украинский экспорт достиг наибольшей отметки за всю торговую историю с ЕС.

"В 2018 мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем когда-либо. Наш экспорт достиг наибольшей отметки за всю нашу торговую историю с ЕС. Львовщина в числе первых на этом рынке, в ее экспорте доля стран Евросоюза составляет 78,6% от всего объема, это на 22% больше, чем в 2017-м году", - заявил Порошенко.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины сообщало, что экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза в 2018 году составил 20,2 млрд долларов.

Наибольшую долю (30,2%) в экспорте занимает продукция АПК и пищевой промышленности, которой было поставлено на 6,126 млрд долларов. Далее следуют продукция металлургического комплекса с долей 22,0% на сумму 3,057 млрд долларов, продукция машиностроения (15,2% на сумму 2,704 млрд долларов), минеральные продукты (13,4% на 1,152 млрд долларов) и древесина (5,7% на 1,036 млрд долларов).