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Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол

Автор: Мілан Лєліч

Україна закликає новий уряд Німеччини відмовитися від російського газу, якщо Москва зважиться на нову військову інтервенцію. Крім того, Київ чекає від Берліна нового курсу на реінтеграцію Криму.

Про це в ексклюзивному коментарі РБК-Україна розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, поки залишається відкритим питання про те, чи буде готовий німецький "світлофорний уряд" нарощувати політичний і економічний тиск на Росію, а також розширити санкції, якщо президент РФ Володимир Путін далі нарощуватиме агресію проти України.

"Ми закликаємо уряд ФРН відразу ж після його інавгурації чітко сформулювати кодекс наслідків, які неминуче спричинить нова військова інтервенція РФ, включаючи введення повного ембарго на імпорт російських енергоносіїв і болючої міжнародної ізоляції Кремля. Ми також очікуємо від Німеччини якісно нового курсу, спрямованого на реінтеграцію Криму", - зазначив Мельник.

Він додав, що на сьогодні вже недостатньо тільки політики невизнання окупації півострова.

"Потрібен чіткий план дій Берліна щодо деокупації в рамках Кримської платформи", - додав Мельник.

Зазначимо, раніше Мельник заявив, що поки незрозуміло, чи готовий наступний канцлер Німеччини Олаф Шольц взяти на себе головну роль у переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним у нормандському форматі.

Детальніше про політичну ситуацію в Німеччині читайте в матеріалі РБК-Україна "Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини".

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