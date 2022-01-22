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Україна закликала Німеччину виділити хоча б бронежилети. Берлін заявив, що розгорне госпіталь

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна розраховує отримати від Німеччини хоча б бронежилети для бійців Сил територіальної оборони. Однак Берлін заявив про готовність розгорнути польовий госпіталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Андрія Мельника.

"Київ очікує від Берліна ну хоча б 100 тисяч бронежилетів і шоломів для Військ територіальної оборони - для тих добровольців, які пліч - о - пліч з ЗСУ (Збройними силами України - ред.) готові захищати Україну від нападу Росії", - написав дипломат.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв'ю газеті Die Welt заявила, що Берлін поки не постачатиме Україні зброю. За її словами, країна виділить 5,3 млн євро на мобільний польовий госпіталь для українських військових і забезпечить підготовку фахівців для його використання.

Ламбрехт також додала, що Німеччина надавала Україні респіратори, а також лікує тяжкопоранених українських військових у госпіталях Міноборони. Глава відомства підтвердила, що в разі вторгнення Росії в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде введений в експлуатацію.

Нагадаємо, сьогодні глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Крим не повернеться до складу України і президент Росії Володимир Путін, швидше за все, заслуговує на повагу.

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