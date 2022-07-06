Україна закликала Німеччину збільшити поставки самохідних гаубиць і РСЗВ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок наголосив на нагальній необхідності збільшення поставок німецьких самохідних гаубиць і РСЗВ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.
Також політики скоординували подальші кроки щодо розблокування експорту продовольства з України.
Очільники МЗС поговорили напередодні зустрічі міністрів G20. Вони обоє погодилися тиснути на Росію.
Нагадаємо, Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Їх уже обговорюють в рамках G7.
Окрім цього, у Німеччині виступили за поставку Україні 50 БМП Marder.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.