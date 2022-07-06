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Україна закликала Німеччину збільшити поставки самохідних гаубиць і РСЗВ

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок наголосив на нагальній необхідності збільшення поставок німецьких самохідних гаубиць і РСЗВ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.

Також політики скоординували подальші кроки щодо розблокування експорту продовольства з України.

Очільники МЗС поговорили напередодні зустрічі міністрів G20. Вони обоє погодилися тиснути на Росію.

Нагадаємо, Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Їх уже обговорюють в рамках G7.

Окрім цього, у Німеччині виступили за поставку Україні 50 БМП Marder.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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УкраїнаГерманияДмитро Кулеба