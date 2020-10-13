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Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі

Автор: Игорь Литвиненко

Україна приєднається до введених раніше санкцій проти Білорусі з боку Європейського союзу. Також Україна буде розглядати можливість подальших санкцій в залежності від реакції з боку ЄС.

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Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, питання Білорусі є прикладом того, як працює передбачена угодою про асоціацію конвергенція зовнішніх політик Євросоюзу та України.

"Наша позиція щодо Білорусі є з першого дня початку цієї кризи послідовної і чіткої: ми приєдналися до відповідних заяв Європейського союзу. Що стосується тих санкцій, які вже були введені, ми приєднаємося до них. Що стосується будь-яких нових санкцій, ми будемо діяти за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку ЄС приймає санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до неї", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, на початку жовтня Євросоюз ввів у дію санкції проти Білорусі. У санкційний список були включені 40 імен.

При цьому вчора у ЄС схвалили введення санкцій проти Олександра Лукашенка.

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Новини України БілорусьДмитро КулебаСанкції