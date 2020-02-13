Україна приєднається до місії НАТО в Іраку

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що українські військовослужбовці приєднаються до місії НАТО в Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТСН".

За словами глави оборонного відомства, вірогідність, що українська армія візьме участь в місії НАТО у разі її відновлення, дуже висока, адже всі держави-члени Альянсу підтримують це рішення.

"Ми чітко заявили, що ми будемо. Вірогідність цього вкрай висока. Всі країни, які мають до цього відношення, заявили, що вони це підтримують. Для нас це стратегічно важливо. Ми зацікавлені у своїй участі в більшій кількості програм з НАТО", - заявив він.

При цьому Загороднюк зазначив, що наразі невідомо, коли саме буде відновлено місію НАТО в Іраку.

"Самі країни НАТО ще не визначились, коли буде відновлена місія в Іраку, тому ми зараз ведемо роботу з визначення конкретних завдань, конкретних обсягів, конкретних людей. Як тільки це буде, ми, звичайно, повідомимо всім", - пояснив міністр оборони.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що країни-члени Альянсу схвалили відновлення і розширення тренувальної місії з боротьби проти терористичної організації "Ісламська держава" в Іраку.

Як писало РБК-Україна, 4 січня НАТО оголосило про припинення своєї навчальної місії на території Іраку у зв'язку з загостренням після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в Багдаді.