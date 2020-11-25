Україна приєдналася до санкцій проти Росії за кібератаку на Бундестаг

Україна приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації за кібератаку на німецький Бундестаг. До санкцій також приєдналися ще шість країн.

Про це йдеться в офіційній заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, розміщеній на сайті Ради Європи.

До європейських санкцій, окрім України, приєдналися країни-кандидати на вступ до ЄС Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, а також Ісландія, Норвегія та Грузія.

"Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому Рішенню Ради Європи. Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - зазначив Боррель.

Зазначимо, кібератака на німецький парламент сталася у 2015 році. Тоді хакери зламали комп'ютер канцлера Ангели Меркель і вкрали її листування. У причетності до кібератаки підозрюють Росію.

Як писало РБК-Україна, у Німеччині стверджували про наявність вагомих доказів того, що винуватцем кібератаки був російський розвідник.

Нагадаємо, санкції проти Росії за кібератаку на Бундестаг були схвалені послами Євросоюзу на початку жовтня.