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Україна приєдналася до санкцій проти Росії за кібератаку на Бундестаг

Автор: Дмитро Левицький

Україна приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації за кібератаку на німецький Бундестаг. До санкцій також приєдналися ще шість країн.

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Про це йдеться в офіційній заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, розміщеній на сайті Ради Європи.

До європейських санкцій, окрім України, приєдналися країни-кандидати на вступ до ЄС Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, а також Ісландія, Норвегія та Грузія.

"Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому Рішенню Ради Європи. Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - зазначив Боррель.

Зазначимо, кібератака на німецький парламент сталася у 2015 році. Тоді хакери зламали комп'ютер канцлера Ангели Меркель і вкрали її листування. У причетності до кібератаки підозрюють Росію.

Як писало РБК-Україна, у Німеччині стверджували про наявність вагомих доказів того, що винуватцем кібератаки був російський розвідник.

Нагадаємо, санкції проти Росії за кібератаку на Бундестаг були схвалені послами Євросоюзу на початку жовтня.

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