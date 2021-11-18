Україна приєдналася до розширених санкцій ЄС за окупацію Криму

Україна приєдналася до рішення ЄС включити ще вісім чиновників з окупованого Криму до переліку осіб, проти яких введені санкції дії, спрямовані проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Також до рішення Євросоюзу приєдналися Чорногорія, Албанія та Норвегія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява Високого представника ЄС.
"11 жовтня 2021 року Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2021/1792, що доповнює рішення 2014/145 CFSP (Спільна закордонна та безпекова політика ЄС, - ред.). Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, країна Європейської зони вільної торгівлі Норвегія, член Європейського економічного простору, а також Україна приєдналися до цього Рішення Ради ЄС", - йдеться у декларації.
Нагадавши, у санкційний список потрапили співробітники правоохоронних органів - судді, прокурори і співробітники служб безпеки, відповідальні за дотримання російського законодавства в незаконно анексованих Криму і Севастополі.