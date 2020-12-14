Україна візьме участь у розробці ізраїльської вакцини від COVID

Фото: вакцинація (freepik)

Україна та Ізраїль спільно працюватимуть над створенням ізраїльської вакцини від COVID-19. Також українські та ізраїльські вчені будуть обмінюватися інформацією про дієвість вакцини.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Ізраїлі в Facebook.

Такі домовленості були досягнуті в ході зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з міністром охорони здоров'я Ізраїлю Йоелем Едельштейном.

Крім цього, сторони обговорили питання співпраці в рамках боротьби з пандемією.

Едельштейн зазначив, що Ізраїль буде сприяти швидкому отриманню Україною вакцини від COVID-19 відомих міжнародних компаній, які вже отримали затвердження FDA або перебувають на остаточній стадії його отримання.

Крім того, співрозмовники домовилися вивчити квоти на залучення працівників по догляду за літніми людьми в рамках "Угоди між Кабміном України та урядом Ізраїлю про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Ізраїлю".

Також вони обговорили подальший розвиток співробітництва між країнами у сфері медичного туризму в обох напрямках.

Нагадаємо, раніше Ізраїль підписав контракт з компанією Pfizer. Компанія продасть Ізраїлю 8 млн доз вакцини, яких вистачить для 4 млн громадян.

Крім того, в кінці листопада Ізраїль підписав контракт на поставку вакцини від коронавірусу з компанією AstraZeneca. Ізраїль отримає близько 10 мільйонів доз препарату.

Зазначимо, що 9 грудня Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Масова вакцинація населення запланована на кінець грудня цього року.