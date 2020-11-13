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Ізраїль теж підписав контракт на поставку вакцини Pfizer

Тель-Авів, П'ятниця 13 листопада 2020 14:57
Ізраїль теж підписав контракт на поставку вакцини Pfizer
Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ізраїль і фармацевтична компанія Pfizer підписали угоду на поставку вакцини від COVID-19. Вакцину будуть постачати, якщо підтвердиться її ефективність.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Повідомляється, що в рамках угоди Pfizer поставить Ізраїлю 8 млн доз, достатніх для вакцинації 4 млн осіб.

"Це великий день для Ізраїлю, великий день на шляху до перемоги над коронавірусом. Зараз ми підписуємо угоду з Pfizer. Планується, що поставки почнуться в січні і будуть зростати... Наша національна місія - зробити вакцинацію кожному жителю Ізраїлю", - заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Також повідомляється, що уряд обговорює нові обмеження для стримування поширення коронавірусу, в тому числі підвищення штрафів і розширення червоних зон.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримає близько 8,5 млн доз вакцини від COVID-19.

Також стало відомо, що Україні запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19.

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Новини України Суспільство ІзраїльВакцинаCOVID-19

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