Україна прийме рішення щодо роботи в ПАРЄ до кінця року

У нас є час краще підготувати нашу делегацію до роботи в ПАРЄ, поговорити з партнерами і в кінці цього або початку наступного року ми приймемо рішення щодо подальшої лінії поведінки. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

Яременко повідомив, що Україна зробила заяву щодо розгляду у Венеціанській комісії питання про те, чи треба визнавати повноваження делегатів, обраних в Криму.

"Ми зробили ряд заяв щодо хвилюючих нас питань. Наприклад, це розгляд до Венеціанської комісії питання про те, чи треба визнавати повноваження делегатів, обраних в Криму. Рішення повинно бути приблизно в січні, подивимося, яким воно буде", - заявив він.

Також Україна очікує реакцію Франції щодо доповіді про становище кримських татар в окупованому Криму.

"Ми подивимося, наскільки враховуватимуться зауваження попередньої делегації, з якими ми згодні, щодо доповіді про становище кримських татар на окупованому півострові. Ми подивимося на реакцію французького головування на наше прохання, спільну з іншими країнами, про зустріч для обговорення ситуації в ПАРЄ", - сказав він.

Нагадаємо, сесія ПАРЄ пройшла з 30 вересня по 4 жовтня в Страсбурзі. Українська делегація не брала участі в її роботі на знак протесту проти повернення РФ. Її підтримали кілька країн, а саме Польша, Литва та Грузія.