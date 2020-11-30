Україна запросить Росію до Кримської платформи, - Джапарова

Україна запросить Росію до участі у переговорах щодо деокупації в рамках Кримського майданчика. Зараз дипломати шукають відповідну форму запрошення.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє "Радіо Свобода".

"Однозначно, будемо запрошувати. Ми це вже оголосили. Ми шукаємо відповідну форму запрошення. Ми вважаємо, що це країна номер один, яка повинна брати участь у подібних форматах, бо це країна, яка окупувала Крим, яка несе повну відповідальність за ситуацію в Криму, зокрема щодо захищеного населення, а це 2,5 мільйонів громадян України", - наголосила Джапарова.

Нагадаємо, 20 жовтня кримські переговори анонсував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Кримська платформа - це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв про цю ініціативу ще у липні.

РБК-Україна писало, що вже 6 країн дали згоду на участь у переговорах щодо деокупації Криму.