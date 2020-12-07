ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна запросила Молдову до Кримської платформи

Автор: Дмитро Левицький

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з молдовським послом Русланом Болбочаном. Джапарова представила молдовській стороні українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Джапарова запросила Молдову приєднатися до платформи щодо деокупації Криму та проінформувала представника Кишинева про численні порушення прав людини на окупованому півострові та про його мілітаризацію.

Крім того, сторони обмінялися заявами щодо незмінної підтримки суверенітету та територіальної цілісності, а також зачепили тему Придністров'я.

"Україна є активним учасником переговорного процесу ... і ми підтримуємо ініціативу новообраної президентки Молдови Майі Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів з Придністровського регіону", - наголосила Джапарова.

Нагадаємо, 6 та 7 грудня глава МЗС України Дмитро Кулеба перебував з робочим візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах, де планував презентувати Кримську платформу.

Також РБК-Україна писало, що Кулеба назвав п'ять пріоритетів Кримської платформи. Одним з пріоритетів платформи є ефективність санкцій проти Росії.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МЗСКримМолдова