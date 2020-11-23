Україна запросила Кіпр до участі в Кримській платформі

Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)

Україна розраховує на участь Кіпру в роботі Кримської платформи. Острівна держава отримала запрошення приєднатися.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Сьогодні відбулася зустріч заступника глави МЗС Еміне Джапарової та посла Кіпру Луїса Телемаха. В ході неї Джапарова подякувала за підтримку України у питаннях територіальної цілісності.

Також вона розповіла про ситуацію в Криму і запросила Кіпр до участі у Кримській платформі. Посол заявив, що республіка буде і далі дотримуватися позиції невизнання тимчасової окупації півострова Росією.

Минулого тижня повідомлялося, що міністерство закордонних справ розраховує на участь країн-членів Євросоюзу в установчих зборах Кримської платформи.

Зазначимо, на початку вересня Кіпр блокував введення санкцій Євросоюзу проти Росії стосовно осіб, відповідальних за будівництво Керченського мосту і кібератаки на Бундестаг в 2015 році.

Тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, що Кіпр йде на ці кроки через недостатню підтримку з боку Євросоюзу.