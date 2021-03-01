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Україна презентувала Кримську платформу ОБСЄ і запропонувала доєднатися до неї

Автор: Дмитро Левицький

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова презентувала ОБСЄ українську ініціативу під назвою Кримська платформа. Вона розповіла про мету, структуру і плани роботи Кримської платформи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Джапарова запропонувала країнам-учасницям ОБСЄ приєднатися до Кримської платформи та взяти участь в інавгураційному саміті, який відбудеться у Києві 23 серпня 2021 року.

"Дуже важливо спільно шукати відповіді на весь комплекс наслідків тимчасової окупації Криму і тримати цю проблему в постійному полі зору міжнародної спільноти", - пояснила вона.

Крім того, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко представив ОБСЄ факти, які підтверджують мілітаризацію Росією окупованого Криму та регіону Чорного і Азовського морів.

Країни ОБСЄ у відповідь підтвердили непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, рішуче засудили порушення прав людини в Криму та його мілітаризацію.

Нагадаємо, 26 лютого президент Володимир Зеленський запустив підготовку до саміту Кримської платформи. Він створив організаційний комітет.

Крім того, Україна сподівається, що президент США Джо Байден візьме участь у саміті Кримської платформи.

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