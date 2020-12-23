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Україна припиняє вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії

Автор: РБК-Україна

Україна припиняє вивезення відпрацьованого ядерного палива на зберігання в Російську Федерацію. Зокрема, відвантаження вже припинено і наступного року не планують відновлювати.

Про це заявив в. о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає прес-служба компанії.

За його словами, відпрацьоване ядерне паливо більше не передають Росії.

"Якщо нічого екстраординарного не трапиться, то наступного року ми нічого не будемо поставляти на зберігання до РФ", - зазначив Котін.

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Він також підкреслив, що в травні 2021 року очікується доставка першої партії з Південно-Української АЕС на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Передбачається, що до цього терміну добудують залізницю до сховища. Це забезпечить можливість перевозити контейнери з трьох українських АЕС - Рівненської, Південно-Української та Хмельницької.

Котін додав, що "Енергоатом" ініціював замовлення на таке будівництво.

"Розраховуємо на позитивне рішення Кабінету міністрів України з цього питання. Наскільки мені відомо, вже є протокольне рішення уряду. Чекаємо остаточного", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні побудують сховище, на яке будуть доставляти відпрацьоване паливо, яке було передано до Росії.

Взимку 2020 року Чорнобильська АЕС отримала нове сховище відпрацьованого ядерного палива.

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