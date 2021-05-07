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Україна надасть гуманітарну допомогу Індії через COVID

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 18:10
Україна надасть гуманітарну допомогу Індії через COVID Фото: Володимир Зеленський і глава Serum Institute of India Сайрус Пунавала (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Україна надасть гуманітарну допомогу Індії на тлі постійних антирекордів захворюваності на COVID-19 в цій країні. А Індія, в свою чергу, після відновлення експорту вакцин буде пріоритетно поставляти їх Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України за підсумками зустрічі Володимира Зеленського із засновником і власником Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою.

"Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб дійсно допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов'язково отримає гуманітарний вантаж від України", - зазначив Зеленський.

Сайрус Пунавала зі свого боку зазначив, що Україна буде серед пріоритетних країн, які отримають законтрактовану вакцину Covishield, як тільки індійський уряд відновить її експорт.

Крім того, Зеленський запропонував вивчити можливості співпраці Serum Institute of India і українських партнерів з метою спільної розробки і виробництва в Україні медпрепаратів, ліків і вакцин, в тому числі і від COVID-19.

Відзначимо, тільки за минулу добу в Індії зафіксували понад 414 000 нових випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова поділитися медичним киснем з Індією.

Також повідомлялося, що США нададуть Індії допомогу для боротьби з коронавірусом на 100 млн доларів.

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