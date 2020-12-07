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Україна запропонує нові кроки, якщо не буде прогресу щодо Донбасу, - Кравчук

Автор: РБК-Україна

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що у разі відсутності прогресу на переговорах ТКГ запропонує нові кроки. При цьому він додав, що Україна в жодному разі не відмовиться від мінських угод.

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Про це Кравчук заявив у коментарі "ТАСС".

За його словами, усі дії України будуть базуватися на домовленостях "нормандської четвірки".

Він також додав, що в 2021 році українська сторона запропонує конкретні дії щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, закони про вибори, амністії та самоврядування.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що РНБО України може затвердити план "Б" по Донбасу на початку 2021 року.

Крім того, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не знає, коли влада зможе перейти до плану "Б" по Донбасу. На його думку, це буде залежати від успіхів нинішнього треку.

До цього радник української Тристоронньої делегації в контактній групі Олексій Арестович заявив, що ключовою ідеєю плану "Б" є введення миротворців.

Прогноз погоди
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