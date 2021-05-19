Україна запропонувала узгодити план з розмінування на Донбасі

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання на Донбасі сьогодні, 19 травня, провела чергове засідання. Українська сторона запропонувала план з розмінування регіону.

Про це йдеться в заяві української делегації в ТКГ.

"Українська сторона запропонувала узгодити план розмінування і допуску ремонтних груп до ключових об'єктів критичної інфраструктури на лінії розмежування", - підкреслюється в заяві. Відзначається, що сторони погодилися з пропозицією української делегації з питання розмінування на Донбасі. "Конкретні заходи повинні бути відпрацьовані в ході наступних засідань підгрупи з безпеки", - уточнюється в повідомленні. Основна мета цього комплексу заходів - створення безпечних умов для роботи об'єктів критичної інфраструктури, які, перш за все, забезпечують потреби цивільного населення.