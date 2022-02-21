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Україна запропонувала новий формат переговорів про мир

Автор: Анастасія Рокитна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував провести мирні переговори в новому форматі. До нього входитимуть п'ять постійних членів Радбезу ООН, Україна, Німеччина і Туреччина.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

За його словами, саме такий формат є оптимальним для обговорення того, що зараз відбувається вздовж кордону України.

"Ми вважаємо, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію і формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина і Туреччина", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Зеленський запропонував скликати саміт Радбезу ООН з Україною, Туреччиною та Німеччиною.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден і Володимир Путін погодилися на саміт з безпеки, запропонований Макроном.

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УкраїнаТурцияООНГерманияДмитро Кулеба