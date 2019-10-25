Україна запропонувала НАТО змінити формат співпраці

Міністр оборони України Андрій Загороднюк запропонував генеральному секретарю НАТО Єнса Столтенберга змінити формат співробітництво між Україною та Альянсом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Загороднюка Facebook.

Таку пропозицію міністр оборони зробив під час візиту в штаб-квартиру НАТО, де пройшла зустріч членів Альянсу на рівні глав оборонних відомств учасників.

"Відбулася коротка, але змістовна бесіда з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Проінформував про ситуацію з безпекою на Сході України, Чорному і Азовському морях, яка викликає занепокоєння. Розповів про пріоритети і наше бажання зробити формат співпраці більш практичним, зокрема, в питаннях підтримки українського військово-морського флоту і допомогу в модернізації збройних сил", - повідомив Загороднюк.

Фото: зустріч Загороднюка і Столтенберга (mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Йенс Столтенберг 30-31 жовтня з візитом відвідає Україну. Зокрема, в рамках візиту він виступить у Верховній раді.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна домовилася про посилення співробітництва в оборонній сфері з Литвою і Канадою. За словами Загороднюка, Литва і Канада посилять практичне співробітництво в оборонній сфері шляхом продовження реалізації спільних програм допомоги, спрямованих на нарощування оперативних можливостей Збройних сил України.