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Україна пропонує провести засідання комісії стратегічного партнерства з США

Київ, Четвер 27 серпня 2020 17:57
Україна пропонує провести засідання комісії стратегічного партнерства з США
Фото: Дмитро Кулеба та Стівен Біґен (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з першим заступником американського державного секретаря Стівеном Біґенон. В ході зустрічі Кулеба запропонував провести засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США.

Про це повідомляє прес-служба українського МЗС.

Як вважає Кулеба, провести засідання комісії необхідно для того, щоб винести на порядок денний двосторонніх відносин нові амбітні цілі. Біґен запевнив, що США готові до проведення цього засідання.

Також дипломати обговорили російський проект "Північний потік-2", який загрожує енергетичній безпеці Європи, та домовилися докладати спільних зусиль задля забезпечення диверсифікації постачання енергоносіїв.

Окремо була піднята тема російської окупації Криму та територій Донбасу. Кулеба розповів про створення платформи для деокупації Криму та закликав США підтримати цю ініціативу, а також запропонував долучитися до неї.

Крім того, Кулеба та Біґен обговорили ситуацію в Білорусі та те, як вона може вплинути на безпеку в регіоні. Дипломати погодилися, що діюча білоруська влада повинна запобігти насильству під час акцій протесту, мирно врегулювати ситуацію та піти на переговори з опозицією.

"Майбутнє Білорусі має залежати виключно від білоруського народу, і жодні зовнішні сили не повинні впливати на цей вибір", - підкреслили сторони.

Нагадаємо, раніше Біґен зустрівся з членами українського Кабінету міністрів; РБК-Україна розповідало, що обговорювали під час цієї зустрічі.

До цього Біґен провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Кривому Розі.

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