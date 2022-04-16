Україна практично заповнила опитувальник ЄС про статус кандидата, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна скоро передасть Європейській комісії заповнену анкету-опитувальник про статус кандидата на членство в ЄС - робота над документом вже практично завершена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави Української держави.
Він зазначив, що обговорював з чиновниками на нараді в п'ятницю питання заповнення анкети, яку наша країна раніше отримала від президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.
"Це необхідний етап підготовки нашої держави до набуття статусу кандидата у члени ЄС. Робота практично завершена, і скоро відповіді передамо представникам Євросоюзу", - розповів Зеленський.
Раніше повідомлялося, що Україна розраховує на отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні.
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