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Якщо Україна піде на "Мінськ-3", то через час знову отримає війну, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Україні не потрібне тимчасове перемир'я з Росією. Бо якщо українська сторона погодить з російською на "Мінськ-3" чи "Мінськ-4", то ми через деякий час знову отримаємо війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Для нас важливо юридично правильно вийти з війни і після цього не отримати "Мінськ-3" чи "Мінськ-4". Якщо ми отримаємо тимчасове перемир'я, як "Мінськ-3" наприклад, то ми отримаємо через певний час знову війну", - заявив Подоляк.

Він своєю чергою зазначив, що Росія не продає сусідські відносини, мирний договір, вона "продає білет на війну зі всіма сусідами".

"Вона сьогодні з нами, завтра з Грузією, післязавтра з Молдовою. І вона буде воювати постійно з кимось. Тому ми хочемо отримати такий договір, щоб поряд з нами стояли країни, які будуть гарантами того, що в наступний раз, коли в РФ виникне питання які ми великі, у них на цьому комплекс неповноцінності, велика нація, щоб в них цей комплекс неповноцінності не провокував війну в наступний раз, ми хочемо договір про гарантії безпеки", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що гарантії безпеки Україні зроблять країну "невразливою" для нападів у майбутньому.

Додамо, нещодавно стало відомо, що переговори щодо гарантій безпеки для України з країнами-партнерами завершаться протягом тижня.

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Ірина ПодолякВійна Росії проти України