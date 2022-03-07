Україна потопила гордість Чорноморського флоту РФ: деталі операції

Повідомляється, що сьогодні підтвердилася інформація про успішну операцію Військово-Морських сил України зі знищення російського корабля. За даними видання, вчора цей ракетний корвет, які за своїм бойовим потенціалом перевищує все, чим володіє Україна, потрапив під удар морської реактивної артилерії.

Корабель затонув вже сьогодні, на даний момент інформації про долю екіпажу немає, але російські кораблі не підберуться, оскільки даний район закривають засоби ППО.

Спеціальна операція

Як стало відомо "Думській", "Биков" був потоплений в ході військово-морської операції. До цього кілька днів кораблі Чорноморського флоту РФ намагалися потопити українські легкі катери, і один з них вдалося все-таки потопити, але більшу частину екіпажу врятували.

Як виявилося, українські катери заманювали росіян на замасковану вогневу позицію однієї з артилерійських бригад.