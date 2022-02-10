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Україна втратила позиції в рейтингу збірних ФІФА

Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу опублікувала оновлений рейтинг національних команд. Збірна України втратила дві позиції в класифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

"Синьо-жовті" втратили місце в топ-25 збірних планети та опустилися на 27-ме місце. Українців випередили збірні Марокко та Японії.

Обидві збірні в 2022 році встигли зіграти офіційні матчі. Зокрема, марокканці в січні здобули 3 перемоги в п'яти матчах і дійшли до чвертьфіналу Кубка африканських націй. Натомість японці здолали китайців і аравійців у кваліфікації до ЧС-2022.

Лідерство в рейтингу ФІФА зберегла збірна Бельгії. Другою іде Бразилія, трійку найсильніших доповнила збірна Франції. Суперник збірної України в плей-офф кваліфікації на Мундіаль – Шотландія – на 40-й позиції.

Як вираховується рейтинг ФІФА

Система ранжування національних команд була запроваджена міжнародною федерацією у грудні 1992 року. Тоді рейтинг оцінював силу кожної збірної в конкретний момент.

З тих пір система нарахування очок кілька разів змінювалася. Нині кількість балів у рейтингу залежить від результатів ігор збірної, сили суперників і важливості матчів. Чинна система класифікації заснована на рейтингу Ело.

Україна вперше в рейтингу ФІФА з'явилася у 1993 році. Найвищий результат "синьо-жовтих" – 11-те місце (вересень 2007-го).

Нагадаємо, що збірна України з футзалу посіла 4-те місце на чемпіонаті Європи в Нідерландах. У матчі за бронзові медалі "синьо-жовті" поступилися збірній Іспанії.

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Футбол