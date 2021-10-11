До кінця 2021 року кількість користувачів 5G досягне 580 млн людей, - Ericsson

Себастіан Толстой зазначає, що на відміну від попередніх поколінь мобільного зв'язку, технологія 5G розроблена переважно для представників бізнесу та покращення ефективності виробництв. Серед прикладів використання нового покоління зв'язку - технологія «цифрових близнюків», що успішно спрацювала на прикладі порту в італійському місті Ліворно. Розвиток сучасної інфраструктури мобільного зв'язку впливає не лише на ефективність окремих виробництв, але й на зростання економіки в цілому. Для розвитку інноваційної складової економіки, Україна має орієнтуватися на кращі світові приклади, а не витрачати час на способи додаткового регулювання галузі.



В контексті України, мова йде про підвищення ефективності роботи відразу кількох важливих галузей національної економіки - видобувної, промислового виробництва та сільського господарства.



"Цікавим є порівняння України та Польщі, особливо в контексті нашої галузі. Зазначу, що стандарти 3G та 4G Польща запровадила відповідно на 11 та 8 років раніше. Цей час Україна втрачала у розвитку технологій, інновацій та ефективного виробництва", - зауважив Толстой.



Президент Ericsson в Східній Європі та Центральній Азії Себастіан Толстой переконаний, що глобальна співпраця, відкриті кордони та відсутність бар'єрів для розвитку та обміну технологій створює нову якість співпраці та ефективності, прикладом чого є Київський міжнародний економічний форум.



"Ми в компанії Ericsson переконані, що впровадження 5G в Україні - це потужний імпульс та нові можливості для розвитку інноваційної економіки. Не обмежуйтеся Україною, в цифровому світі немає кордонів, мисліть глобально!" - резюмував Себастіан Толстой.