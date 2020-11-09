Україна втратила майже 10% зовнішньої торгівлі

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-жовтні 2020 року склав 82,673 млрд доларів. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року (90,680 млрд доларів).

Про це свідчать дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші десять місяців 2020 року склав 39,636 млрд доларів, що на 5% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 12% до 43,077 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 3,401 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-жовтень 2020 року скоротився 2% до 17,603 млрд доларів, експорт металів скоротився на 15% до 7,526 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 33% до 6,350 млрд доларів.

Відзначимо, за даними Національного банку України, умови зовнішньої торгівлі України погіршаться. Відновлення економічної активності буде тиснути убік підвищення цін на світових товарних ринках, але буде рости і пропозицію товарів. Незважаючи на більш високий рівень цін, ніж раніше очікувалося, умови торгівлі на прогнозному горизонті дещо погіршаться.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2020 році через звуження зовнішнього попиту, падіння світових цін на товари, які переважають в українському експорті, поглибиться в порівнянні з попереднім роком.