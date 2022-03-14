Україна втратить мінімум третину ВВП через війну, – Мінфін
Міністр фінансів Сергій Марченко поділився прогнозом щодо економічних втрат України внаслідок війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю міністра Forbes.
Марченко назвав втрати від війни колосальними. За його словами, на 10 областей з бойовими діями припадає орієнтовно половина ВВП.
"Найважливіша ділянка – Харків, Київ та Маріуполь, які вносили дуже суттєвий внесок у ВВП. Багато логістичних ланцюжків повністю розірвані, багато підприємств знищено фізично, деякі не можуть працювати в режимі війни, багато працівників просто виїхали. Міністерство економіки вважало, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП. За іншою оцінкою, йдеться про 500 млрд доларів", – заявив Марченко.
За його словами, остаточну оцінку втрат можна буде встановити лише після війни. Наразі ж бюджетні витрати стали величезними, а доходи – різко знизилися.
Нагадаємо, що Україна внесла пункт про репарації у позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.