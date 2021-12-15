Україна втратить гроші "зелених" облігацій через блокування виплат підприємствам ВДЕ, - англійські юристи

Саме Міністерство фінансів відповідно до постанови КМУ № 1049 від 11.10.2021 підписало від імені України державну гарантію за запозиченнями "Укренерго". Тому у листі йдеться про те, що англійські юристи з’ясовують, чи дії із незабезпечення цільового використання коштів, отриманих від продажу єврооблігацій, є підставою для пред’явлення іноземними інвесторами вимог до "Укренерго" та держави Україна про дострокове повернення вартості облігацій та нарахованих процентів.

На думку англійських юристів, "Укренерго" спільно з КП "Гарантований покупець" та, можливо, іншими особами вчинило незаконну змову з метою завдати шкоди інтересам ДТЕК ВДЕ, порушуючи англійське та українське законодавство, фундаментальні засади верховенства права та належного управління.

Юристи фірми Seladore Legal також звертають увагу на те, що повне і недискримінаційне погашення заборгованості перед виробниками ВДЕ перебуває у фокусі уваги МВФ відповідно до програми Stand-By, затвердженої у червні 2020 року, перший перегляд якої відбувся наприкінці листопада цього року. При цьому ДТЕК ВДЕ уже повідомив МВФ та ЄБРР про грубе порушення його прав.

Тому ДТЕК ВДЕ просить Міністерство фінансів вжити будь-яких заходів для розслідування ситуації та забезпечення повного і недискримінаційного погашення заборгованості перед усіма виробниками "зеленої енергії", включаючи ДТЕК ВДЕ.

Як відомо, 15.11.2021 ДП "Гарантований покупець" здійснило часткове погашення заборгованості за електроенергію із відновлюваних джерел перед усіма виробниками, окрім 7 компаній, що входять до ДТЕК ВДЕ. Гроші на погашення заборгованості були отримані в результаті випуску ПрАТ "НЕК "Укренерго" "зелених" єврооблігацій.