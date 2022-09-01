RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна за останній місяць отримала рекордний обсяг міжнародної допомоги

Фото: допомога Заходу Україні у серпні досягла 4,7 млрд доларів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Фінансування держаного бюджету України за рахунок зовнішніх джерел у серпні 2022 року склало 4,69 млрд доларів. За офіційним курсом це становить 172 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка в Telegram.

За даними, які отримав депутат, внутрішні надходження склали приблизно 134 млрд грн.

Железняк повідомив, що податкові надходження склали 63 млрд гривень, митні - 30 млрд грн, "військові облігації" - 10,8 млрд грн, ще 30 млрд грн "надрукував" НБУ.

"Тобто за серпень місяць маємо рекордні надходження, сумарно зовнішні та внутрішні ресурси 305,6 млрд грн", - написав він.

Нагадаємо, 24 серпня до державного бюджету України надійшли 3 млрд доларів гранту від США.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджет