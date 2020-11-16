Україна на останньому місці серед країн Східної Європи у рейтингу добробуту

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У 2020 році Україна посіла 92-ге місце у світовому рейтингу добробуту. Це на 4 позиції вище у порівнянні з минулим роком, проте є найгіршим показником серед країн Східної Європи.

Про це йдеться у звіті Legatum Institute.

Аналітики оцінювали 167 країн. Аналізували рівень безпеки, особистої свободи, соціального капіталу, інвестиційного середовища, умов життя, системи охорони здоров’я, освіти, стан екології тощо.

Експерти зазначили, що в Україні найгірша ситуація з безпекою, що обумовлено війною на Донбасі. Також Україна має проблеми з інвестиційним середовищем, системою охорони здоров’я та довкіллям.

Найвищі оцінки Україні дали за системи освіти та управління, а також за умови життя.

До слова, Росія у рейтингу на 76 місці.

Найвищі позиції у світовому рейтингу добробуту посідають Данія, Норвегія, Швейцарія, Швеція та Фінляндія. А на останньому місці Південний Судан.

У організації підкреслили, що на показник добробуту усіх країн у 2020 році значно вплинула пандемія коронавірусу.

Нагадаємо, згідно з даними опитування Центру Разумкова, на початку листопада 2020 року дві третини громадян (65,5%) вважали, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі. Водночас 17,5% респондентів задоволені напрямом, решта (17,0%) не змогли визначитися з відповіддю.