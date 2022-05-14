ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна може допомогти ЄС позбутися залежності від російських енергоресурсів, - ДТЕК

Новость на русском →
Субота 14 травня 2022 17:21
Україна може допомогти ЄС позбутися залежності від російських енергоресурсів, - ДТЕК Фото: Україна може допомогти ЄС позбутися залежності від російських енергоресурсів (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Україна протягом року може кратно збільшити поставки електроенергії в Європу і допомогти країнам Європейського Союзу позбутися залежності від російських енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тимченка.

"Росія використовує енергетичні ресурси, як зброю для шантажу більшої частини світу. Відрізання Росії основного джерела фінансування і закупівля енергії в Україні - не тільки скоротить фінансування російських військових, а й допоможе відновити мирну країну, яка має європейські цінності і сприятиме довгостроковій енергетичній безпеці Європи", - написав Тимченко.

За його словами, Україна вже має можливість експортувати в ЄС до 1,5 ГВт електроенергії. За оцінками компанії, потенційно поставки можуть збільшитися до 3-4 ГВт протягом року.

Також Україна може запропонувати ЄС свою газову інфраструктуру і потенціал для зростання видобутку природного газу.

Після Норвегії Україна володіє найбільшими газовими покладами в Європі і видобувала майже 20 млрд кубометрів газу на рік до війни, зазначив Тимченко. За оцінками ДТЕК ця цифра зросте на третину протягом наступних трьох років.

"Але для повної інтеграції нашої країни в Європу знадобиться щось на зразок "українського плану Маршалла", спрямованого на відновлення України з урахуванням довгострокової економічної стабільності, і енергетика повинна бути одним з її пріоритетів. Це буде вигідно не тільки Україні, але і всій Європі", - резюмував глава ДТЕК.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Евросоюз
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС