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Україна отримає рекордний транш безповоротної допомоги від Заходу

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Україна, Середа 20 липня 2022 09:48
Україна отримає рекордний транш безповоротної допомоги від Заходу Фото: Уряд отримає 4,5 млрд доларів допомоги від Заходу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив залучення гранту на 4,5 млрд доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку. Безповоротна підтримка спрямована на фінансування Проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 19 липня 2022 р. № 613-р.

Розпорядженням доручено Міністерству соціальної політики, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки, Пенсійному фонду України, Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити виконання передбаченого угодою Плану екологічних та соціальних зобов’язань (ESCP)

Міжнародна асоціація розвитку діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Як повідомляло РБК-Україна, у липні Україна отримала черговий грант від уряду США на суму 1,7 млрд доларів. Кошти надані через механізм Цільового фонду Світового банку та будуть спрямовані до державного бюджету.

Нагадаємо, Україна поки отримує значно менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба в 5 млрд доларів. Зокрема, в червні 967,4 млн доларів надійшли від Світового банку, 779,0 млн доларів - від уряду Канади, 479,4 млн доларів - від Агентства з міжнародного співробітництва Японії.

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Кабінет Міністрів України Сполучені Штати Америки
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