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Україна отримає ракетні системи обмеженої дальності, - екс-посол США в РФ

Майкл Макфол (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ отримають американські ракетні системи залпового вогню, але такої дальності, яка не дозволить наносити удари вглиб Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тwitter Майкла Макфола.

"Уточнюючі коментарі від Адміністрації президента США. Україна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю, ніж є сьогодні на озброєнні українських військових, але з їх допомогою не можна буде завдати удару вглиб Росії", - повідомив Макфол.

Нагадаємо, як нещодавно повідомило видання The Washington Post, Сполучені Штати схвалили передачу Україні систем MLRS і офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.

Після чого президент Володимир Зеленський заявив про очікування "хороших новин" щодо постачання необхідної зброї Україні вже наступного тижня.

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