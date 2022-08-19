Україна отримає від Німеччини високоточні снаряди Vulcano

Німеччина разом з ЄС придбала 225 ракет Vulcano для українських військових. Такі високоточні артилерійські снаряди зможуть підсилити українські гармати калібру 155 міліметрів.

Vulcano Ballistic Extended Range (BER) це снаряд без модуля наведення. Він уражає цілі на дальності 50 км при стрільбі з гармат стволами 52 калібру.

Vulcano GLR - вдосконалена версія боєприпасу. Точність влучання досягається завдяки системі прицілювання INS/GPS та напівактивною лазерною системою наведення. Вона працює на останньому етапі та дає додаткову можливість ураження рухомих цілей. Наприклад при використанні цього снаряду артилерію Caesar, польським Krab або PzH 2000 можна вражати цілі на відстані до 70-80 кілометрів.

Наразі не повідомляється, який саме тип Vulcano отримає Україна.