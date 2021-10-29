Україна може отримати від Британії новітні ракети Brimstone Sea Spear, - Міноборони

"Британською компанією MBDA UK розробляється нова ракета Brimstone Sea Spear, яка у майбутньому, у тому числі може бути поставлена в Україну для забезпечення потреб Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що нещодавно британське видання The Times з посиланням на українського дипломата, ім'я якого не було вказано, повідомило, що Україна веде переговори з Британією про купівлю ракет для кораблів і літаків.

Зокрема, мова йшла й про обговорення сторонами ракети класу "повітря-земля" Brimstone для українських літаків.

Видання писало, що переговори ведуться на тлі побоювань України, що РФ може посилити агресію і захопити нові території після запуску російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".