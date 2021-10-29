Україна може отримати від Британії новітні ракети Brimstone Sea Spear, - Міноборони

Британська компанія MBDA UK розробляє новітню ракету Brimstone Sea Spear. Вона може бути поставлена в нашу країну для забезпечення потреб Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, якого цитує Укрінформ.
"Британською компанією MBDA UK розробляється нова ракета Brimstone Sea Spear, яка у майбутньому, у тому числі може бути поставлена в Україну для забезпечення потреб Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що нещодавно британське видання The Times з посиланням на українського дипломата, ім'я якого не було вказано, повідомило, що Україна веде переговори з Британією про купівлю ракет для кораблів і літаків.
Зокрема, мова йшла й про обговорення сторонами ракети класу "повітря-земля" Brimstone для українських літаків.
Видання писало, що переговори ведуться на тлі побоювань України, що РФ може посилити агресію і захопити нові території після запуску російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".