RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли Україна може отримати американські винищувачі: відповідь Повітряних сил

Фото: винищувач F-16 (U. S. Air Force photo by Master Sgt Andy Dunaway)
Автор: Олександр Мороз

Україна веде переговори із західними партнерами про постачання винищувачів F-15, F-16 або F-18 на всіх рівнях влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната для "Радіо НВ".

За його словами, в Конгрес США вже внесли законопроект про підготовку українських пілотів для роботи на винищувачах F-15 і F-16. Однак це процес нешвидкий.

Він також додав, що першим інформацію про зустріч з українськими пілотами опублікував конгресмен Адам Кінзінгер.

"Оскільки згаданий конгресмен сам військовий льотчик, вони говорили фактично однією мовою. І ми сподіваємося, що все ж в американському суспільстві і в американському політикумі буде розуміння і (вони приймуть, - ред.) єдине правильне рішення про виділення Україні цих авіаційних платформ", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США пропонують виділити 100 млн доларів на навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-15 і F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїна