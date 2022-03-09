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Україна отримає 700 млн євро екстреної допомоги від ЄС вже наступного тижня

Автор: Світлана Мащенко

Україна очікує перший транш від Європейського союзу вже наступного тижня, буде отримано 700 млн євро від суми в понад один мільярд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Дениса Шмигаля прем'єр-міністра України.

"Наступного тижня ми очікуємо перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу, який екстрено виділив нам 1,2 млрд євро. За тиждень - другий транш", - заявив голова уряду.

Денис Шмигаль додав, що США 8 березня збільшили з 10 до 12 млрд доларів потенційний пакет допомоги для України, який скоро розгляне Конгрес.

Також Світовий банк затвердив пакет допомоги розміром 700 млн доларів. А Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про виділення пакету стійкості в сумі 2 млрд євро підтримки України.

Раніше ми писали, що вже за кілька годин МВФ розгляне питання виділення Україні 1,4 млрд доларів.

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ЕвросоюзДенис Шмигаль