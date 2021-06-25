Україна отримає 350 млн доларів кредиту на розвиток економіки

Повідомляється, що сьогодні відбулося укладення угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку для системного проекту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення" на суму 350 млн доларів.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ці гроші спрямують на відновлення і розвиток економіки України під час пандемії, на соціальну підтримку вразливих верств населення, а також на посилення державних інститутів.

"Завдяки цим коштам ми зможемо реалізувати системні проекти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектора, а також зміцнити кредитний ринок", - додав він.