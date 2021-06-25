Україна отримає 350 млн доларів кредиту на розвиток економіки

Світовий банк надасть Україні 350 млн доларів кредиту на відновлення і розвиток економіки під час пандемії COVID-19. Гроші також підуть на соціальну підтримку.
Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.
Повідомляється, що сьогодні відбулося укладення угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку для системного проекту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення" на суму 350 млн доларів.
Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ці гроші спрямують на відновлення і розвиток економіки України під час пандемії, на соціальну підтримку вразливих верств населення, а також на посилення державних інститутів.
"Завдяки цим коштам ми зможемо реалізувати системні проекти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектора, а також зміцнити кредитний ринок", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна має намір домовлятися з МВФ, щоб отримати два транші кредиту по 700 млн доларів, але влада запевняє, що може обійтися і без грошей фонду.