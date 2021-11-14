RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна отримала від США четверту партію технічної допомоги для армії

Автор: Валерія Поліщук

Україна отримала чергову партію технічної допомоги від уряду США. Це четверта партія для Збройних сил в рамках додаткової допомоги у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Україні в Twitter.

"14 листопада Україна отримала з США приблизно 80 тонн боєприпасів. Це була четверта поставка США в рамках додаткової допомоги в розмірі 60 млн доларів, яку президент Джо Байден направив в Україну в серпні, що демонструє відданість успіху стабільної, демократичної і вільної України", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, перша партія технічної допомоги була доставлена 10 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниСполучені Штати Америки