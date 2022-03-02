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Україна отримала нові "Байрактари", вони вже на бойовому чергуванні, - Резніков

Автор: Сергей Новиков

Україна отримала нові бойові безпілотники "Байрактар". Вони вже стали на бойові чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.

"Збільшується обсяг допомоги, яку ми отримуємо. Збільшується кількість країн, які надають цю допомогу. Приєднуються навіть ті, до кого це вважалося неможливим. ", - наголосив він.

За його словами, Європа перетворюється на український тил та постачає критично необхідне для оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна домовилася з Туреччиною про збільшення постачання безпілотних літальних апаратів "Байрактар". Ці дрони активно використовуються для знищення колон російської бронетехніки.

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Олексій РезніковВійна Росії проти України