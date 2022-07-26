Україна отримала німецькі РСЗВ Mars II і ще три гаубиці PzH 2000

Як заявила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, передано важке озброєння для боротьби з російською агресією.

"Поставлено обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три самохідних Panzerhaubitzen 2000. Ми тримаємо своє слово", - зазначила вона.

Отримання систем Mars II у своєму Telegram вже підтвердив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Таким чином, загалом Україна отримала від Німеччини вже 10 гаубиць PzH 2000. Ламбрехт також підтвердила, що Берлін передасть 30 зеніток Gepard, перші з яких надійшли вчора.

Крім того, у вересні німецька сторона надасть радар типу "Кобра".для виявлення артилерійських знарядь.

"Контракт вже підписано, і зараз почнеться навчання українських військових роботі з цією складною системою. Це дозволить нашим артилерійським системам працювати ще швидше і точніше", - додала міністр і зазначила, що через кілька днів розпочнеться навчання бійців ЗСУ управлінню засобами протиповітряної оборони Iris-T SLM.

Що відомо про систему Mars II

Це реактивна система залпового вогню, прийнята на озброєння Бундесверу 1990 року. А ще це аналог американської M270 MLRS, але з деякими доопрацюваннями, які стосуються збільшених розмірів та маси.

Системи MARS II призначені для знищення живої сили та техніки супротивника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв'язку, а також для дистанційного мінування місцевості.

Складається з пускової установки на гусеничному шасі, апаратури керування вогнем та транспортної машини. Використовує некеровані ракети з кумулятивно-уламковими бойовими частинами або касетними. Вага ракети становить 107 кг, дальність польоту - 40 км. Кумулятивний бойовий елемент пробиває броню завтовшки до 140 мм.

Некеровані ракети з кумулятивно-уламковою частиною мають дальність польоту 32 км та вагу 159 кг. У свою чергу, протитанкова некерована ракета TGW забезпечена бойовими елементами, що самонаводяться, і розрахована на дальність польоту до 45 км.