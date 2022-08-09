Україна отримала грант на 4,5 мільярди доларів: куди підуть гроші

В Україні заявили про підписання угоди, по якій держава отримає грант у розмірі 4,5 мільярди доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів України.
Марченко заявив, що отриманні гроші були надані Сполученими Штатами Америки та направлені до Цільового фонду багатьох донорів у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
У міністерстві пояснили, що виділені кошти витратять на виплату пенсій, а також на окремі програми державної соціальної допомоги, а саме:
За словами Марченка, грантове фінансування є надзвичайно важливим для України, бо дозволяє знизити боргове навантаження на бюджет та дозволяє думати про повоєнну відбудову країни.
Нагадаємо, що раніше РБК-Україна повідомляло про отримання допомоги від США у розмірі 4,5 мільярди доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.