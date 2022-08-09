RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримала грант на 4,5 мільярди доларів: куди підуть гроші

Фото: Сергій Марченко, міністр фінансів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні заявили про підписання угоди, по якій держава отримає грант у розмірі 4,5 мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів України.

Марченко заявив, що отриманні гроші були надані Сполученими Штатами Америки та направлені до Цільового фонду багатьох донорів у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

У міністерстві пояснили, що виділені кошти витратять на виплату пенсій, а також на окремі програми державної соціальної допомоги, а саме:

  • оплата житлово-комунальних послуг
  • підтримка малозабезпечених сімей
  • підтримка дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства
  • виплати ВПО
  • оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій

За словами Марченка, грантове фінансування є надзвичайно важливим для України, бо дозволяє знизити боргове навантаження на бюджет та дозволяє думати про повоєнну відбудову країни.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна повідомляло про отримання допомоги від США у розмірі 4,5 мільярди доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаСполучені Штати Америки