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Україна отримала від Німеччини ще декілька "Гепардів"

Фото: зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина передала Збройним силам України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Німеччини.

Наразі Україна загалом отримала 12 одиниць зенітних самохідних артилерійських установок Gepard від Німеччини.

Також за останні кілька днів було поставлено:

  • 49 тисяч снарядів до Gepard;
  • 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого місяця на німецьких полігонах розпочались навчання наших бійців управлінню самохідними зенітними установками Gepard.

Також наше видання розкривало усі характеристики зеніток Gepard і танків Leopard.

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